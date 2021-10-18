Афера на полмиллиарда в Одессе: подозреваемый экс-прокурор назвал известные фамилии

Олег Жученко родом из Винницкой области. Прокуратуру Одесской области возглавлял с 16 июня 2016 года. Был уволен в сентябре 2019-го. Фото: viknaodessa.od.ua

ВАКС избрал меру пресечения одному из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей в Одессе и легализации средств.

Экс-прокурору области Олегу Жученко назначили залог в 2,6 млн грн. Такое решение 18 октября вынес Высший антикоррупционный суд.

Во время заседания он назвал известные фамилии. Среди них - один из крупнейших застройщиков в Украине, владельца KADORR Group Аднан Киван и экс-глава облгосадминистрации Михеил Сааакашвили. А также рассказал, какие и за что ему предлагали взятки.

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В частности Жученко отметил, что Аднан Киван предлагал ему взятку в $1 млн, дом и пентхаус за подписание подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Тогдашний председатель ОГА Саакашвили предлагал ему ежемесячное содержание в $10 тыс. А сын Кивана Руслан хотел назначить своих прокуроров.

Какой будет реакция на показания Жученко - пока неизвестно. Кроме залога суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей. Срок действия обязанностей - до 6 декабря 2021 года.

6 октября генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и ряду должностных лиц города по делу о незаконном завладении землей. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 17 лицам в покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и обанкротившегося завода "Краян", отводе из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса ", вместо которого построили жилой комплект Greenwood. В частности подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору. Труханов находится на посту мэра Одессы с 2014 года. В ноябре прошлого года он был переизбран в третий раз.