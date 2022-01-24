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Адвокаты Порошенко: мы не будем участвовать в "постановочных шоу" по заказу власти

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Адвокаты Порошенко на брифинге сообщили, что не намерены участвовать в постановочном шоу по заказу Офиса Зеленского.

Адвокаты подчеркнули, что ДБР работает исключительно по сценарию власти, преследуя Порошенко.

В частности, как сообщил Игорь Головань, он сегодня утром сдал загранпаспорта Петра Порошенко в Государственную миграционную службу, что не помешало ДБР распространить ложную информацию о паспортах.

"Связанные с этим лживым сообщением ДБР пошли истоки, будто Петра Порошенко сегодня вызывают на допрос. Это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК вызовы должны поступать через три дня, первый день не учитывается. Если Петра Порошенко вызывали, то его вызывали уже не просто с нарушением на один день, а вызывали сегодня на сегодня, что еще раз подтверждает, что ничего общего действия ДБР с законом не имеют, что это исключительно политически мотивированные преследования", – отмечает Головань. .

"Но все равно мы ДБР посетили", - сообщил адвокат.

"Когда мы явились в здании ДБР, нас там никто не ожидал. То есть мы приехали, Петр Порошенко приехал, приехали адвокаты, нас пропустили, но нас никто не встречал – ни следователь Колокольчик, в который мы ехали, ни любой другой следователь. До него не смогли дозвониться, его не обнаружили. То есть мы, выждав там четверть часа, поехали по своим делам", – добавляет Илья Новиков.

"Нам неофициально сообщают, что вроде бы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. По нашему мнению, все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты. Именно ради того, чтобы некоторые СМИ, поддерживающие Офис Генпрокурора и Офис президента, имели возможность сделать такую ​​картинку, сделать видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ДБР", – отмечает Новиков.

"Мы еще раз настаиваем, что играть в ту игру, которую нам предлагают, мы не будем", - отмечает адвокат Порошенко.

"Порошенко уже дал показания. Это было в июне прошлого года. Он уже дал показания по этому делу и от какого-либо сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, подозреваемого в совершении государственной измены, и без этих показаний не может дело дальше двигаться, – это смешно. Если вы можете вести следствие только исключительно, когда вам люди дают показания на самих себя, или под давлением на каких-то других лиц, то это не следствие – это несерьезное", – считает Новиков.

"И в будущем мы не намерены и советуем Петру Порошенко не участвовать в каких-либо мероприятиях, допросах, следственных действиях и т.д. Если не будет законно, установленным образом, в установленное время, заранее заблаговременно уведомлено о назначении таких действий", – резюмирует Илья Новиков.

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