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Адвокаты Бахматюка обвинили НАБУ в незаконных действиях в Австрии

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Адвокаты Бахматюка обвинили НАБУ в незаконных действиях в Австрии
Адвокаты Олега Бахматюка говорят, что Украине грозит дипломатический скандал из-за несанкционированных действий НАБУ в Австрии

НАБУ проводит несанкционированные правоохранительными органами Австрии следственные действия по делу Писарука-Бахматюка на территории этой страны, что является грубым вмешательством во внутренние дела Республики Австрия и грозит серьезным дипломатическим скандалом для Украины.

Об этом рассказали адвокаты Олега Бахматюка во время пресс-конференции в УНИАН.

НАБУ начало проводить несанкционированные следственные действия по делу Писарука-Бахматюка на территории Австрии. Об этом сообщили адвокаты Олега Бахматюка Татьяна Козаченко и Алексей Шевчук в понедельник, 16 декабря, во время пресс-конференции в УНИАН. Юристы утверждают – следственные действия проводятся без ведома и согласования с правоохранительными органами Республики Австрия. Такие незаконные действия могут привести к серьезному дипломатическому скандалу, ведь проведение таких несанкционированных действий является прямым вмешательством во внутренние дела Республики Австрия.

"Существует Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам, стороной которой является Украина, которая четко определила, каким образом могут происходить процессуальные действия на территории других государств. НАБУ этой процедуры не выполнило, без привлечения дипломатических представительств правоохранительных органов Австрии, самостоятельно проводят следственные действия. Это является вмешательством в суверенитет другого государства", – заявила юрист Татьяна Козаченко. Соответствующие заявления в австрийских правоохранительных органов относительно незаконных действий украинских силовиков на территории Австрии уже готовятся австрийскими адвокатами.

Также адвокаты сообщили, что доступ к материалам дела в НАБУ стороне защиты обещают предоставить не ранее 20 декабря, что является прямым нарушением прав человека. Кроме того адвокаты до сих пор не могут приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей, что является грубым нарушением конституционных прав их клиента.

"На сегодняшний день в эту схему, чтобы давить на Бахматюка и его семью, привлекли Минюст. Нашли трех бесплатных государственных адвокатов и выдали им свидетельства о представительстве Бахматюка, Василюк и Мальцева. То есть, НАБУ для того, чтобы создать видимость процесса защиты предоставило государственных адвокатов, несмотря на то, что они еще неделю назад отказались от государственных адвокатов", - заявил адвокат Алексей Шевчук. По его мнению, НАБУ не хочет их признавать адвокатами по делу и пытается навязать бесплатных адвокатов, чтобы исключить обжалование незаконных действий защитниками". Никаких оснований для розыска господина Бахматюка нет. Вся информация о розыске Бахматюка является фейковой и Бахматюк в международном розыске не находится. Мы сообщили Интерполу о том, что это дело имеет исключительно политический подтекст ", – добавил Алексей Шевчук.

Дело Писарука-Бахматюка касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену. Кроме того, сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал погасить задолженность банка, но ответ на свое предложение до сих пор не получил.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию по делу о коррупционном деянии. Ровенский апелляционный суд окончательно признал Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении, он должен быть освобожден от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, поскольку попадает в реестр коррупционеров.

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