Адвокат Трампа признался, что хотел убрать Йованович

Йованович препятствовала попыткам Джулиани найти компромат на Байдена. Фото: storage1.censor.net

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не скрывает того, что хотел убрать с должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Она была препятствием в расследовании против семьи кандидата в президенты США Джо Байдена, об этом Джулиани заявил в интервью изданию The New Yorker.

По его словам, Йованович препятствовала его попыткам "нарыть грязь" против конкурента Дональда Трампа перед выборами президента в США в 2020 году.

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"Я был уверен, что Йованович нужно убрать. С ней ходе расследований в отношении семьи Байдена и вероятного вмешательства Украины в выборы в США усложнялся по всем направлениям", - сказал Джулиани.

Мари Йованович, экс-посла США в Украине неожиданно отозвали со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял по Йованович "клеветническую кампанию".

Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США "ничего плохого не сделал".