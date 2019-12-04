Адвокат семей Героев Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская голодала 13 дней. Фото - facebook.com/eugeniyazz

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что прекратила голодовку, которую держала из-за угрозы прекращения расследования дел Майдана.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - написала Закревская в Facebook.

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Добавила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом. А также указа об утверждении новой структуры ГБР с созданным новым управлением по делам Майдана.

39-летняя Евгения Закревская 21 ноября объявила голодовку, пока Верховная Рада не примет поправку к закону о Государственном бюро расследований, которой создаст специальное управление и переведет туда без конкурса часть следователей Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана.