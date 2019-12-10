Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела

Игорь Головань прокомментировал новое уголовное дело против Петра Порошенко. Фото: Интерфакс

Минские договоренности, заключенные пятым президентом Петром Порошенко, помогли остановить агрессию РФ.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, раскритиковав намерение Портнова и Трубы, обвинить экс-президента в государственной измене. Об этом Головань написал в блоге на Украинской правде.

"Портнов написал новое заявление в ГБР. ГБР, где Роман Труба пока директор, как всегда, усердно зарегистрировало производство. Заявление по делу моряков было привязано к рассмотрению дела Международным трибуналом по морскому праву. Заявление о Минских договоренностях - к Парижскому саммиту в "нормандском формате", - отметил Головань.

По его словам, Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой Минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии.

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"И им безразлично, что обвиняют они не столько Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности продолжают служить основой работы "нормандского формата", - пишет Головань.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений. Дело открыли после заявления бывшего чиновника времен экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.