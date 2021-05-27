Адвокат Порошенко объяснил, почему пятого президента не было на допросе СБУ

Адвокат Игорь Головань: "Петр Порошенко не пришел на допрос в СБУ потому что его не проинформировали согласно предусмотренному законом порядку". Фото: Укринформ

Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, нардеп Петр Порошенко не пришел на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали согласно предусмотренному законом порядку.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат лидера "Европейской солидарности" Игорь Головань.

"СБУ возобновила противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не предусмотренным законом порядком - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - говорится в посте.

Адвокат также рассказал, что "битый час" пытался связаться со следователями. В дальнейшем - просить их "соблюдать закон".

Позже Головань сообщил, что связался со следователями, и они согласовали дату визита Порошенко на допрос.

Напомним, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это якобы уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко. Турчинов же заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.