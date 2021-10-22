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пятница, 22 октября 2021 13:07

Адвокат Порошенко Головань назвал "угольную историю" политическим преследованием

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Адвокат Порошенко Головань назвал &quot;угольную историю&quot; политическим преследованием
Адвокат Игорь Головань об "угольном деле": "Записи настолько фейковые, что о них можно только разговаривать"

Так называемое "угольное дело" - это продолжение политических преследований пятого президента Петра Порошенко, которые начались с первых дней президента Владимира Зеленского на должности главы государства.

Об этом в эфире Прямого канала заявил адвокат Игорь Головань.

Он напомнил, что первое производство против Порошенко было открыто за то, что украинские моряки двигались из одного украинского порта в другой.

"В чьих интересах нарушили уголовное производство? В интересах Российской Федерации, чтобы представить, что это не Россия виновна в захвате наших кораблей и моряков, а это были "неправильные действия" президента, тех же украинских моряков и украинских военных", - отметил Головань.

"Взялись за тех, кто строил украинскому флоту корабли. То есть преступлением объявили строительство кораблей для украинских Военно-морских сил, и генерал Павловский сейчас находится под стражей уже четыре месяца", - констатирует адвокат.

"Были еще десятки аналогичных производств. Эта "угольная история" - это следующий виток политических преследований. Речь о чем? Давайте объявим "государственной изменой" поставки угля из украинских шахт украинским электростанциям. А выплату тем работникам, которые этот уголь добыли, подали на-гора и отгрузили на те электростанции - давайте объявим "финансированием терроризма", - иронизирует Головань.

"Очень похоже и на историю с моряками, и на историю с кораблями. Если бы только мы здесь говорили о налогах, об украинских гражданах, что поставки этого угля предотвратили то, что Украина бы замерзла в темноте - а были случаи, что украинские женщины рожали детей в лифтах, которые застряли из-за отсутствии электричества. Если этого удалось избежать и Украина прошла холодный период со светом и с энергией - то этого одного достаточно для того, чтобы исключить любое событие любого преступления", - убежден Головань.

"Это шоу состояло из сплошной лжи. Начиная с того, на чем это все базировалось. На записях, которые обнародовал Бигус", - констатирует адвокат.

"Записи Бигуса" - это информация, которая представляет общественный интерес. Мы у него требуем - где файлы? Поскольку в своих видосиках он "засветил", как оно выглядело в первоначальном виде. Но как только мы поставили вопрос - опубликуй, он тут же говорит "это моя собственность". То есть эти записи настолько фейковые, что о них можно только разговаривать, но показать их обществу никто не решается", - отмечает адвокат Головань.

"Голоса пятого президента на этих записях нет. Никакой зацепки нет, ни одного доказательства нет, но пятый президент Украины Порошенко на первом месте. А что же сделал пятый президент? Даже на этом брифинге ничего не сказали", - заметил адвокат.

"Показательно, что в брифинге участвовал председатель СБУ Баканов, который процессуально не имеет полномочий принимать участие в процессах, однако является фигурантом скандала с возможным отмыванием средств Коломойского в оффшорах Зеленского и его окружения", - отмечает адвокат.

"Нам есть что сказать, что делал президент Порошенко в этой энергетической и угольной истории", - отмечает Головань.

"Президент по Конституции не имеет непосредственного отношения к энергетике и угольной промышленности. Но согласно Конституции президент отвечает за безопасность, в том числе энергетическую. И возглавляет СНБО. Президент Порошенко с 2014 года и до конца каденции сделал все возможное, в частности в вопросе обеспечения энергетики Украины углем, и даже больше того, что было возможно", - констатирует Головань.

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