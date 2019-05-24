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Адвокат объяснил последствия петиции за отставку Зеленского

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Адвокат объяснил последствия петиции за отставку Зеленского
Адвокат Александр Качура прокомментировал петицию об отставке Владимира Зеленского

Электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства, которая накануне появилась на сайте президента Украины, стремительно набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов. Адвокат Александр Качура говорит, что учитывая количество проголосовавших людей, петиция должна быть рассмотрена. Однако в то же время она содержит посягательство на избирательное право. Юридические последствия такого документа он разъяснил в комментарии FaceNews.ua.

"Учитывая количество собранных голосов, такая петиция должна быть рассмотрена. Но в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан", положения которого содержат требования к электронным петициям, электронная петиция не должна содержать призывы к посягательству на права и свободы человека. Вместе с тем, опубликованная петиция содержит посягательство на уже реализованное гражданами Украины конституционное право - избирательное право", - объясняет основатель адвокатской компании "Kachura Lawyers" Александр Качура.

По словам правоведа, в соответствии со статьей 109 Конституции Украины, заявление об отставке президента является актом его свободного волеизъявления, а потому не может быть следствием протестного настроения других лиц.

"Учитывая это полагаю, что петиция об отставке президента Украины является необоснованной. И для меня не будет удивительным, если скоро появится петиция об отклонении петиции "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" или что-то подобное", - резюмирует адвокат.

Как известно, Александр Качура является адвокатом политической партии "Слуга народа" и компании "Квартал 95".

FaceNews.ua
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