Адвокат, нанявший лоббистов для Зеленского, заявил, что это его инициатива

Адвокат, что нанял лоббистов для Зеленского заявил, что сделал это по собственной воле. Фото: Радио Свобода.

Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC для повышения ирейтинга Зеленского в США, заявил, что делал это "по собственной воле". На это он потратил $70 тыс.

"Это была моя собственная инициатива... и я сделал это с радостью", - отметил Коэн в интервью "Радио Свобода". Он добавил, что сделал это после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании.

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Сам Зеленский не отрицал встречи с Коэном, но заявил, что не помнит именно той, о которой говорил американец. Он в очередной раз подчеркнул, что не требовал, чтобы Коэн, или кто-то другой лоббировал его.

"Я никого ничего не просил, никто мне ничего не предлагал, я никому не платил, я ни от кого ничего не брал. Я собственный лоббист", - отметил Зеленский.

Лоббистская компания Signal Group Consulting получила более $60 тыс. от представителей президента Украины Владимира Зеленского за свою работу в Соединенных Штатах. А также возмещение расходов на сумму $9371,8 тыс. Такие данные содержит отчет компании.