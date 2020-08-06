Адвокат Головань считает, что Печерский суд хочет незаконно передать дело судей ОАСК с НАБУ в ГБР

Адвокат Игорь Головань: "В производстве относительно судей Окружного административного суда Киева оказался таинственный спор о подследственности". Фото: Legal High School

Решение Печерского суда об изъятии скандального дела судей ОАСК с НАБУ - это грубое нарушение УПК.

Об этом заявил адвокат Игорь Головань.

Он считает, что это дело, очевидно, хотят передать в ГБР.

"Печерский районный суд города Киева в очередной раз подтвердил свою репутацию. Этакая универсальная "фомка", с помощью которой можно взломать любой закон. Не только обязал Генерального прокурора рассмотреть ходатайство Палия В.П. в интересах заместителя председателя ОАСК, а еще и указал, какое именно решение Генеральный прокурор должен принять по результатам рассмотрения того ходатайства. Передать другому органу досудебного расследования и все", - отмечает Головань.

"А что статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства, то когда судей Печерского суда останавливали такие мелочи?", - констатирует адвокат.

Головань также отметил, что в производстве в отношении судей Окружного административного суда Киева оказался таинственный спор о подследственности.

"То есть, какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько страстно, что готов производства в НАБУ забрать. Но сам тот таинственный орган почему-то пока остается в тени. Не ГБР ли это случайно? Ведь именно ГБР неоднократно незаконно бралась расследовать подследственные НАБУ дела", - напоминает Игорь Головань.

"Если моя догадка о желании передать резонансное дело с НАБУ именно в ГБР подтвердится, и так понятное станет очевидным", - резюмирует адвокат.