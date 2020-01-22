Адвокат Януковича в ГБР - это реванш антимайдана - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение адвоката Януковича в ГБР. Фото: Европейская Солидарность

Назначение Александра Бабикова в ГБР является демонстрацией наступления антимайдана.

Об этом журналистам рассказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Я думаю, что очень демонстративно было, когда прямо накануне 22 января, руководство ГБР назначило первым заместителем... Я не очень помню Бабикова или Бибикова, или Бобикова. Но ключевое, что он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было бы выбрать, чтобы продемонстрировать наступление антимайдана. Реванша пророссийских сил. Издевательство над подвигом Героев Небесной сотни. Также очень символично, что друг главы Офиса президента господина Богдана, бывший заместитель главы Администрации президента Януковича господин Портнов угрожает справедливому расследованию, не "Беркуту", а Героям Майдана", - заявил Порошенко.

Напомним, бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Бабикова - назначено первым заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.