Администрацию президента возглавит адвокат Коломойского - СМИ

Андрей Богдан возглавит Администрацию президента - СМИ. Фото: president.gov.ua

Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером.

Об этом пишет LB.ua ссылаясь на источники.

Богдан прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП "человека из ближайшего окружения, которому он доверяет".

Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая.

На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.