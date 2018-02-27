Администрация президента играет с Гройсманом - Найем

Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в выборах. Фото: antikor.com.ua

Слухи о досрочных выборах продуцируются на Банковой, чтобы подтолкнуть Владимира Гройсмана к выгодным Администрации президента компромиссам.

Такое мнение высказал народный депутат Мустафа Найем в кулуарах парламента.

"Думаю, сейчас идет шантаж, ультиматум, игра со стороны Администрации президента с Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком, заставляя их идти на какие-то компромиссы относительно возможной конфигурации участия в выборах", - считает Найем.

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В последние дни в СМИ раскручивают тему досрочных выборов. 27 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах.