Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3267
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1287
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 423
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1819
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7038
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 936
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10134
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
4
3
12
4
3
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 693
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1323
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 855
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 21:30

Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр

  Комментировать
Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр
Карантин в Украине будет продолжен. Фото: Укринформ

Карантин в Украине продолжат до августа.

Адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

Правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости Covid-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин в Украине: ни одного региона в красной зоне

У украинцев не сформирован еще коллективный иммунитет. Будем ожидать еще не одну волну Covid-19, так как большое количество граждан не вакцинировано, много людей не переболело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Едва не уничтожили Австралию: показали необычных растений

На вершине Эвереста установили рекорд

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

Костры из книг горели до утра

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 10044
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9198
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 2 Просмотров: 8550
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 7695
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7479
Политика
Жителям ОРДЛО с российскими паспортами позволят участвовать в выборах в Госдуму
Жителям ОРДЛО с российскими паспортами позволят участвовать в выборах в Госдуму 1 Просмотров: 117
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes 3 Просмотров: 882
Байден примет участие в саммите стран НАТО - будут говорить и про Украину
Байден примет участие в саммите стран НАТО - будут говорить и про Украину Просмотров: 306
Беларусь направила Украине запрос на выдачу лиц, подозреваемых по делу о госперевороте
Беларусь направила Украине запрос на выдачу лиц, подозреваемых по делу о госперевороте Просмотров: 594
Посол ЕС назвал реформу, которая является важной для экономического развития Украины
Посол ЕС назвал реформу, которая является важной для экономического развития Украины Просмотров: 639
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
2
Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды
Голосов: 6958
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть