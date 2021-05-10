Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр

Карантин в Украине будет продолжен. Фото: Укринформ

Карантин в Украине продолжат до августа.

Адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

Правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости Covid-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

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У украинцев не сформирован еще коллективный иммунитет. Будем ожидать еще не одну волну Covid-19, так как большое количество граждан не вакцинировано, много людей не переболело.