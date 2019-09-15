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"Ад" и "Палач": фанаты "Динамо" вывесили баннер с Медведчуком

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&quot;Ад&quot; и &quot;Палач&quot;: фанаты &quot;Динамо&quot; вывесили баннер с Медведчуком
Фанаты "Динамо" вывесили баннер с Медведчуком. Фото: 24 канал

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура чемпионата Украины с "Десной" вывесили баннер с изображением одного из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

На баннере фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными словами "ад" (ад) и "кат", сообщает 24 канал.

Виктор Медведчук является давним партнером владельцев "Динамо" братьев Суркисов и кумом президента Российской Федерации Владимира Путина.

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На судебном процессе 1980-го года Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда Медведчук признал "обвинение правомерными". Стус умер в тюрьме в 1985 году.

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Дата
15
сентября

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