Яценюку посоветовали строить новый политический проект

Арсеній Яценюк может взяться за новий проект, який не віключає політтехнолог Сергій Гайдай. Фото: Facebook.com. Фото: Facebook.com

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк мог бы создать партию с нынешним главой правительства Владимиром Гройсманом.

Такой вариант в интервью "Українська правда" не исключает политтехнолог Сергей Гайдай.

"Но почему бы нет? Только вот времени для такого политического проекта остается все меньше", - отметил эксперт.

"Именно "Народний фронт" подобрал разочарованный электорат Порошенко после президентских выборов.

К тому времени полевые командиры и майдановские политики, которые к власти не пришли, казались альтернативой.

Второй фактор успеха – это было упаковано в понятное, ясное предложение. Оно звучало примерно следующим образом – президент не может узурпировать власть в своих руках. В стране должна быть другая независимая ветка власти, которая называется Верховная Рада, правительство и премьер.

Яценюк казался тогда наиболее адекватным человеком, который мог бы подхватить и продолжить реформы", - напомнил Гайдай.

Сегодня рейтинг НФ ниже, чем в БПП, сказал политтехнолог.

"То есть "Народного фронта" практически не осталось как политического проекта. Он доживает свои последние дни в Верховной Раде и вряд ли уже возродится", - отметил он.

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На выборах в Верховную Раду осенью 2014-го за партию "Народний фронт" проголосовали 22,14% избирателей. Она получила первое место в общегосударственном избирательном округе. По данным Киевского международного института социологии, в июне за НФ проголосовали бы 0,2% избирателей.