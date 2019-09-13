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пятница, 13 сентября 2019 07:48

Аброськин увольняется и идёт в мэры

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  Аброськин идет в мэры Мариуполя. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
Аброськин идет в мэры Мариуполя. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал заявление об увольнении. Ее должны подписать в ближайшее время.

Далее он собирается баллотироваться в мэры Мариуполя, пишет УНН.

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"Наверное всем необходимо видеть новых людей, что-то менять. Те, кто воевал, должны посмотреть на все и с другой стороны, остановиться и посмотреть, что будет дальше. Господин Бойченко (мэр Мариуполя Вадим Бойченко) сегодня в отпуске, он переживает - на выборы города пойдет Аброськин. Это точно. Я ему пообещал, поэтому так оно и будет. Бойченко или Аброськин - кто победит ", - сказал он на пресс-конференции ГУ ЧП Донецкой области в Мариуполе.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что остается на своей должности.

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