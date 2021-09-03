"Я же не за президентом стою, кривляюсь". Никифоров прокомментировал свое скандальное фото

Прессекретарь Владимира Зеленського Сергей Никифоров назвал шуточной свою фотографию на фоне Монумента Вашингтона.

"Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть – я держу "пирамидку", – заявил Никифоров в комментирует "Стране".

После такой "шутки" он начал лучше понимать, чего люди ждут от спикера президента: "каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно".

Президент не критиковал его за это фото и не отчитывал. Однако после этой ситуации Никифоров пришел к выводу, что подобной самоиронии допускать все же не стоит.

Сам он не видит проблемы в подобных шуточных снимках. Но признает, что отдельно взятое фото с высунутым языком выглядит нелепо.

"Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно перепощивать скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо", – отметил Никифоров.

"Еще раз, это несерьезная фотография. Это сознательное преувеличение, дурачество. Было время – пошли сфотографировались. Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах. Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно", – добавил Никифоров.

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Он уточнил, что планировал пойти 19 сентября на ЛГБТ-прайд, по после скандала с шуточным снимком Никифоров сомневается, стоит ли туда идти.

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – заявил Никифоров.

9 июля президент Владимир Зеленский официально назначил нового пресс-секретаря Сергея Никифорова. Никифоров сменил на посту пресс-секретарку Юлию Мендель. Никифоров - профессиональный тележурналист, у которого около 15 лет опыта работы на различных телеканалах. В начале своей карьеры работал на К1, 24 канале и на криворожском телевидении. Последнее место работы Никифорова - информационный телеканал "Украина 24".