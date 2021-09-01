"Родной брат Мендель": пресс-секретарь Зеленского удивил фото из США

Глава пресс-службы президента возмутил пользователей соцсети своим фото. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Новый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров попал в свой первый скандал на этом посту.

На своей странице в Instagram спикер президента опубликовал сомнительное фото с монументом Вашингтона.

Никифоров опубликовал два снимка - на первом он изображен серьезным на фоне Монумента, а на втором - с высунутым языком и старым фототрюком с перспективой, во время которого он якобы поднимает пальцами расположенную далеко стелу.

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Фото пользователей соцсети возмутили. Среди комментариев преобладают негативные.

"Зачем вы позорите мою страну?", "Мальчик Сережа, 35 годков", "Родной брат Мендель", "Испанский стыд", - комментируют пользователи.

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