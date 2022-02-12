"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжит работу в Киеве и никуда не уедет.
Остается работать и посольство, написала Мелинда Симмонс в Twitter.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать", - говорится в сообщении.
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Но недавно посольство призвало граждан Великобритании покинуть Украину как можно скорее, а другим воздержаться от поездок сюда.
"Граждане Великобритании должны выехать из Украины коммерческим путем", - заявили в посольстве.
Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля. Ранее аналогичные призывы сделали МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции.
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