"Я остаюсь в Киеве" - посол Британии сделала заявление

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжит работу в Киеве и никуда не уедет.

Остается работать и посольство, написала Мелинда Симмонс в Twitter.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать", - говорится в сообщении.

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Но недавно посольство призвало граждан Великобритании покинуть Украину как можно скорее, а другим воздержаться от поездок сюда.

"Граждане Великобритании должны выехать из Украины коммерческим путем", - заявили в посольстве.

Автор: Скрин Заявление Симмонс в Twitter