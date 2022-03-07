"Я остаюсь в Киеве. На Банковой" - Зеленский

Зеленский заверил украинцев, что он никуда не убежал. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по результатам 12-го дня войны.

"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько сколько нужно, чтобы победить в этой войне!", заявил Зеленский, сообщает Gazeta.ua.

"Сегодня 12-й вечер нашей борьбы и защиты. Мы все на местах, все работаем — каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Тероборона — на местах, военные — на позициях", — подчеркнул глава государства.

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Он пообещал, что все разрушенные города отстроят и они станут лучше, чем любой город в России.

Также в своем обращении президент вспомнил все зверства оккупантов и всую разрушенную инфраструктуру.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.