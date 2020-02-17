"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам

"Слуга" говорит, что "не хочет" говорить с журналистами.

Народный депутат от "Слуги народа", мажоритарщик из Одессы Артем Дмитрук нахамил журналистам.

Видео разговора со "слугой" опубликовали журналистки Lb.ua и "Радіо Свобода".

На вопросы нардеп отвечал на русском языке.

Журналистке LB.ua Диане Буцко Дмитрук не захотел прокомментировать представление постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

"Я общаюсь со своими избирателями, общаюсь на округе. А с вами, например, не хочу", - сказал "слуга".

Дмитрук не захотел разговаривать также с журналисткой "Радіо Свобода" Властой Лазур.

"В игры не надо играть. Если вы хотите получить от меня интервью или комментарий, я вам с удовольствием дам, но не в такой обстановке, как вы сейчас делаете, хорошо? Не надо провоцировать", - ответил "слуга".

Слуга народу Артем Дмитрук сказав, що таким як ми не буде розповідати, чому він зареєстрував постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. pic.twitter.com/6VsWE3I97u — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 15, 2020

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До избрания народным депутатом Артем Дмитрук руководил фитнес-центром. Занимается пауэрлифтингом. Является членом партии "Слуга народа".