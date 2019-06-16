Я не уважаю Коломойского - кандидат из "Слуги народа"

Вопрос связей "Слуги народа" и Коломойского был решающим для кандидата Давида Арахамии. Фото: Радио Свобода

Предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия не уважает олигарха Игоря Коломойского.

"Я не уважаю Коломойского. Когда я прилетел в Днепр, то увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт. Если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "по фигу ". Если ему "по фигу" на свой город, то как ему может быть не "по фигу" в свою страну?" - сказал он в интервью Радио Свобода.

Арахамия отметил, что вопрос связей партии с Коломойским был одним из решающих для него.

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"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе - это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским - он (Зеленский - ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были, не партнеры, а он оказывал канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", - сказал Арахамия.

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" вычеркнули 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.