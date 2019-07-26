"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 360
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 441
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3465
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5482
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 810
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3438
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1855
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6498
Фото
Все фото
9
6
4
16
1
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Батькивщина&quot; обходит партию Порошенко
"Батькивщина" обходит партию Порошенко
Видео
Все видео
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3465
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 441
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 11:16

"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом

  Комментировать
&quot;Я не мальчик&quot; - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Появилось видео на котором Зеленский оскорбляет журналиста. Фото: Радио Свобода.

Авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархов. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователя "Схем" Михаила Ткача.

Свежий выпуск посвящен встречам одного из самых богатых украинский и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука с влиятельными политиками.

Ткач решил выяснить у Зеленского, что он делал 28 июня на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД, где живет Кучма. На этой встрече присутствовал и Пинчук.

Журналист несколько раз спрашивал у президента что он делал с Пинчуком и Кучмой. Зеленский ответил что ничего не помнит. А когда же вспомнил, решил разыскать журналиста назвав его "мальчиком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео

Полиция установила автора видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов. Автору скандального видео грозит 5 лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 40649
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 28289
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 20988
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19226
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 18235
Политика
"Куратор от Зеленского" не планирует возвращаться в КГГА
"Куратор от Зеленского" не планирует возвращаться в КГГА Просмотров: 3438
ЦИК посчитала 100% голосов. Официальные результаты выборов
ЦИК посчитала 100% голосов. Официальные результаты выборов Просмотров: 2907
Брат Медведчука подал на ЦИК в суд
Брат Медведчука подал на ЦИК в суд Просмотров: 468
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 6 Просмотров: 15755
Какой будет новая Рада. Прогноз лидера "Слуги народа" Разумкова
Какой будет новая Рада. Прогноз лидера "Слуги народа" Разумкова Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
Голосов: 7797
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua