"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом

Появилось видео на котором Зеленский оскорбляет журналиста. Фото: Радио Свобода.

Авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархов. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователя "Схем" Михаила Ткача.

Свежий выпуск посвящен встречам одного из самых богатых украинский и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука с влиятельными политиками.

Ткач решил выяснить у Зеленского, что он делал 28 июня на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД, где живет Кучма. На этой встрече присутствовал и Пинчук.

Журналист несколько раз спрашивал у президента что он делал с Пинчуком и Кучмой. Зеленский ответил что ничего не помнит. А когда же вспомнил, решил разыскать журналиста назвав его "мальчиком".

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Полиция установила автора видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов. Автору скандального видео грозит 5 лет тюрьмы.