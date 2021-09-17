"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста

Данилов сказал журналисту, что он "несет чушь" о Луганске. Фото: @rnbou

Секретарь СНБО Алексей Данилов остановил журналиста, который на брифинге задал вопрос на русском.

Когда представитель издания "Вести" начал говорить: "СНБО в следующем году хотят выделить из бюджета почти 304 миллионов гривен, это 25 миллионов гривен в месяц. Учитывая, что это совещательный орган, куда пойдут эти деньги?" Данилов ответил: "Давайте еще раз уточните, а то я не совсем понял".

Мужчина снова задал вопрос по-русски.

"Вы на русском говорите, еще раз давайте", - Данилов.

"Мне на украинский перейти?", - журналист.

"Я напрягаюсь, когда слушаю русский", - Данилов.

"Я понял, ну вы же из Луганска", - журналист.

"Послушайте, если я из Луганска, так что, вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете.

Количество патриотов, была и есть в Луганске, поверьте, она может не меньше чем во Львове", - Данилов.

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После провозглашения независимости в Украине стали больше разговаривать на украинском, использование русского особенно упало после Евромайдана.