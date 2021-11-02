"Я - личный узник Путина" - Саакашвили обратился к Верховной Раде

Михеил Саакашвили обратился к украинскому парламенту. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили написал очередное письмо из тюрьмы. В этот раз он обратился к Верховной Раде.

Текст письма появился в Facebook политика.

"Пишу вам из одиночной камеры тюрьмы, рядом с аэропортом Тбилиси на 32-й день голодовки. Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником Путина, поскольку он все эти годы много раз говорил обо мне. Дал грузинским властям самого большого частного акционера российского Газпрома – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – написал Саакашвили.

Политик назвал обращение грузинских властей с ним "пытками". Он утверждает, что его лишают права на телефонные звонки со дня задержания, отказывают в возможности приехать в суд и перевести в гражданскую клинику.

Также Саакашвили объяснил, почему решил вернуться в Грузию.

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"Я считал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел - сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально изменилась. Во всем", – пояснил Саакашвили

Он добавил, что Украина является самым верным союзником Грузии. А он остается лояльным и патриотическим гражданином Украины.

"Я горжусь тем, что президент Зеленский вернул мне паспорт. Я очень благодарен вам за очень много революционных законопроектов, которые вы поддержали, в чвстности, подготовленные при нашей скромном участии. Благодарен членам различных фракций, которые проявляли солидарность.

Я прожил в Украине восемь лет. У меня в Киеве есть дом и семья, и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения укреплялись", – подытожил Саакашвили.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику. Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.