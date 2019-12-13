Я готов 100 раз пожать руку Путину - Зеленский

Зеленский рассказал о рукопожатии с Путиным. Фото: 1+1

Владимир Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ и что он готов сделать это еще много раз, если это поможет возвращению украинских территорий и пленных.

"А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как без этого начинать диалог о чем-либо договариваться? А самое главное – решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидим уже к концу года", – заявил глава государства в эфире ток-шоу "Право на владу".

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По словам Зеленского, сегодняшняя власть Украины готова строить диалог с российской властью, потому что желает прекратить войну на Донбассе.

"Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым – 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата", – заявил Зеленский.

Напомним, в рамках "нормандской встречи" Зеленский провел встречу с Путиным тет-а-тет. О границе и выведении российских войск они не договорились.