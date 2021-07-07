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среда, 07 июля 2021 17:56

"Я еб*л Гитлера в зад": о чем Мендель пишет в своей книге

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&quot;Я еб*л Гитлера в зад&quot;: о чем Мендель пишет в своей книге
Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы своей жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик". Фото: Юлия Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент книги, где высказывается о языковом вопросе и идентичности украинцев. Публикацию разместила в колонке на "Украинской правде".

"Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, не усвоив предыдущих уроков, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе. Мало кому удается проделать такую ​​колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии. Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага было обнаружено надписи солдат Красной армии? В том числе и дискуссионную, но, возможно, самую откровенную надпись: "Я еб*л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные", - пишет Мендель.

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Бывшая пресс-секретарь Зеленского цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель, которая заявила, что "Германия приняла свое прошлое" и теперь "может жить новой успешной жизнью".

По словам Мендель, "в ХХI веке украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным". Она считает, что мир "демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского. В пакете Microsoft уже есть определение "русский (Украина)", "русский (Молдова)" и просто "русский".

Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы своей жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик".

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30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель в июне 2019 года.

Прессекретарем Зеленского станет ведущий телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" Сергей Никифоров.

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