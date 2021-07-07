"Я еб*л Гитлера в зад": о чем Мендель пишет в своей книге

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент книги, где высказывается о языковом вопросе и идентичности украинцев. Публикацию разместила в колонке на "Украинской правде".
"Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, не усвоив предыдущих уроков, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе. Мало кому удается проделать такую колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии. Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага было обнаружено надписи солдат Красной армии? В том числе и дискуссионную, но, возможно, самую откровенную надпись: "Я еб*л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные", - пишет Мендель.
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Бывшая пресс-секретарь Зеленского цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель, которая заявила, что "Германия приняла свое прошлое" и теперь "может жить новой успешной жизнью".
По словам Мендель, "в ХХI веке украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным". Она считает, что мир "демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского. В пакете Microsoft уже есть определение "русский (Украина)", "русский (Молдова)" и просто "русский".
Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы своей жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик".
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30 апреля СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель в июне 2019 года.
Прессекретарем Зеленского станет ведущий телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" Сергей Никифоров.
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