94% партий проигнорировали выборы в Раду

Только 65 партий с 352 участвуют в выборах в Верховную Раду.

Лишь 21 политическая партия зарегистрировала избирательные списки на внеочередных выборах народных депутатов.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Всего в Украине 352 политсилы. Таким образом 94% партий проигнорировали выборы в многомандатном округе.

Для сравнения: участие в парламентских выборах в многомандатном округе в 2014-м принимали 29 партий, 2012-го - 22.

При этом по сравнению с 2014-м появилось более 100 новых политсил.

В целом количество партий-субъектов избирательного процесса - 65. Это партии, которые выдвинули хотя бы несколько кандидатов в одномандатных округах, имеющих представительство в окружных избирательных комиссиях.

Систематическое неучастие партий в выборах может стать основанием для аннулирования ее регистрации.

В случае невыдвижения партией своих кандидатов по выборам президента и народных депутатов в течение 10 лет орган, зарегистрировавший политсилу, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства, напоминают в КИУ.

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