85-й округ: "позеленевший" Шевченко охотится на избирателей с дармовой колбасой и лысым Жекой

Про бесплатные поездки на известный туристический комплекс "Буковель", которые уже давно на слуху у всех жителей Ивано-Франковской области, уже заговорили и в Киеве. Комитет избирателей Украины (КИУ) сделал официальное заявление: на Прикарпатье массово подкупают избирателей поездками на Буковель. Среди "героев" - брат хозяина "Буковеля", кандидат в народные депутаты по 85-му округу Виктор Шевченко. Но на этом его "подвиги" не заканчиваются. Он пошел дальше - покусился на голоса кандидата от президентской партии "Слуга народа".

Туристы-халявщики

"На Прикарпатье массово используется технология предоставления избирателям услуг в виде бесплатных поездок на курорт "Буковель", - отметил КИУ. И напомнил, что технология эта давнишняя. Впервые бесплатные поездки на "Буковель" были организованы еще в 2016 году на довыборах по тому же 85-му округу. Тогда жителей Рогатинского и Калушского района зазывали на бесплатные поездки в Буковель (с. Поляница), где избирателям предлагали бесплатно отдохнуть в VODA club, пообедать и встретиться с народным депутатом Украины Александром Шевченко (экс-директор ГК "Буковель") и его братом Виктором Шевченко, кандидатом по 85 округу.

Однако, констатируют в КИУ, сейчас на внеочередных выборах в Верховную Раду эта технология используется в значительно большем масштабе: бесплатные туры на "Буковель" организовывают сразу из четырех округов - 83, 84, 85 и 86-го. "Желающих бесплатно поехать на Буковель достаточно много, - говорят в КИУ, - каждый день из каждого округа в среднем отправляется до трех автобусов "туристов". Избирателям- "халявщикам" предлагают бесплатно посетить озеро молодости, пообедать, прогуляться по территории комплекса и встретиться с кандидатами от округов. "В 83, 84, 86 округах бесплатные туры организовывают от имени кандидатов от партии "Слуга Народа", в 85 округе - от имени кандидата-самовыдвиженца, члена партии УКРОП Виктора Шевченко", - сообщили в КИУ.

Прошлись по Виктору Шевченко и наблюдатели гражданской сети ОПОРА. Им удалось не только собрать видеодоказательства его встречи с "туристами" в "Буковеле" 29 июня, но и обратиться по этому поводу с заявлением в полицию.

Как рассказали в ОПОРЕ, находясь в туристическом комплексе "Буковель", наблюдатели заметили большое скопление людей с оранжевыми лентами на запястье вблизи конференц-зала ресторана "Veranda Lounge-Zone", парковка №2. Представители ОПОРЫ зашли в зал вместе с этими людьми.

Как рассказывают наблюдатели, к микрофону подошел человек, представившийся помощником народного депутата Виктора Шевченко - Романом. Он поинтересовался у присутствующих, все ли пообедали, поблагодарил, что они приехали, и напомнил: "Сейчас мы стоим перед выбором, и лично мне не стыдно посмотреть людям в глаза, и многое сделано".

Помощник нардепа рассказал, что, по его мнению, с помощью Виктора Шевченко изменилось в Рогатинском районе, за который помощник "отвечает". В частности, Роман поинтересовался, есть ли в зале представители села Конюшки, и напомнил им, что сначала установили окна в клубе, потом дети ездили в "Артек-"Буковель", а первоклассники катались здесь зимой на лыжах.

После этого слово взял кандидат в народные депутаты Виктор Шевченко:

"Хочу поблагодарить вас, что приехали в "Буковель"! - Спасибо, что пригласили (голос из зала - ОПОРА). – И хочу извиниться перед теми, у кого сломался автобус - знаю, два автобуса сегодня сломались. А кто первый раз в Буковеле? Поднимите руки. Ну, еще есть ... Но, я помню, раньше почти весь зал поднимал. Это не может не радовать, значит, наши с Александром (вероятно, нардеп Александр Шевченко - родной брат Виктора, - ОПОРА) программы работают. Мы убеждены, что каждый житель Ивано-Франковской области должен увидеть "Буковель".

Виктор Шевченко рассказал о своей деятельности как народного депутата и о том, что именно ему удалось сделать за свою каденцию. Также пообещал людям помочь разобраться с их проблемами и попросил обращаться к нему, писать обращения как к депутату от их округа. "А если считаете, что я делаю работу нормально, прошу вашей поддержки на выборах", - сказал кандидат.

Клон в стиле Зеленского

Ни для кого не секрет, что Шевченко через бизнес брата тесно связан с олигархом Игорем Коломойским, протеже которого является действующий президент Владимир Зеленский. И вот здесь получается интересная вещь. Следите за руками, как говорится. Шевченко баллотируется в Раду как самовыдвиженец, а вот кандидатом от президентской партии "Слуга народа" по 85-му округу является президент Федерации вольной борьбы Ивано-Франковской области Эдуард Прощук. Казалось бы, все дивиденды от президентского доверия должен получать именно он, но Шевченко начал тянуть одеяло на себя.

Во-первых, всю свою предвыборную кампанию ведет в традиционном президентском стиле - зеленого цвета видеоролики и листовки да еще и лозунги: "Сделаем их вместе" у Зеленского и "Победим вместе" у Шевченко. Эдакое программирование человеческих мозгов.

Более того, "зекандидат" Прощук нашел еще более замечательную листовку, где именно Шевченко назван "Зе Кандидатом от 85-го округа". "Конкуренты прибегают к таким низким и примитивным шагам и пытаются манипулировать вами, прикидываясь "слугами народа", - написал он в фейсбуке и попросил "не отдавать голос за "клона".

Во-вторых, с чем, прежде всего, ассоциируется президент Зеленский, который недавно

сошел с эстрадных подмостков? Правильно, с "95-м кварталом". Поэтому и в предвыборной кампании Шевченко без них тоже не обошлось. Выступление состоялось в той же самой VODA club в шевченковском "Буковеле". Конечно, с бесплатным входом.

В-третьих, это открытая агитация Шевченко за "Слугу народа" на встречах с избирателями. И все это ради одного - создания ассоциативного ряда с образом Зеленского и мифа президентской поддержки именно его, Виктора Шевченко.

Глядя на эти хроники лишь одного из 223 избирательных округов, хочется пожелать всем украинцам только одного: не теряйте голову, потому что думать желудком - это прямая дорога к оболваниванию и рабству.

СПРАВКА: В соответствии с ч. 14 ст. 74 Закона "О выборах народных депутатов Украины", запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, организациям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров или услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей. Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей, сопровождающееся призывами или предложениями голосовать за или не голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты или упоминанием названия партии или имени кандидата, является непрямым подкупом избирателей.