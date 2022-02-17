64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 810
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 549
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 261
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2196
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3375
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1161
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 486
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1665
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Фото
Все фото
14
8
19
3
12
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
Видео
Все видео
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 882
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2151
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5067
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4410
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1179
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 12:49

64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным
12

  Комментировать

79% граждан Украины информированы о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным. 58% считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия нардепов "Слуги народа".

Об этом говорится в опросе КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О "деле Трухина" знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо проинформированы о нем. В то же время среди респондентов, знающих о деле, 64% считают, что расследование велось в основном необъективно (считают, что в основном объективно – 13,5%, а еще 22,5% не определились со своим мнением). Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан Трухин (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%). Несколько меньше респондентов говорили о Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ГБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%", - говорится в исследовании.

Среди всех респондентов 52% считают, что в связи с "делом Трухина" руководитель ГБР должен уйти в отставку (не считают так – 21%). Кроме этого, 58% респондентов считают, что президент Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)", - отмечается в исследовании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому одним из клиентов были добавлены вопросы по "делу Трухина". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 25974
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 13005
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10657
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8290
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 6957
Политика
Обстрел Станицы Луганской: МИД обратился к международным партнерам
Обстрел Станицы Луганской: МИД обратился к международным партнерам Просмотров: 72
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении Просмотров: 423
Все меньше украинцев положительно относятся к России
Все меньше украинцев положительно относятся к России Просмотров: 378
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Суд оставил Медведчука под домашним арестом Просмотров: 135
Увольнение Витренко: Верховный суд вынес решение
Увольнение Витренко: Верховный суд вынес решение Просмотров: 855
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей - Порошенко
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
2
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
Голосов: 1608
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть