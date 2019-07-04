5-й год суда над Штепой: заседание снова перенесли

В 2014-м Неля Штепа давала интервью кремлевскому пропагандистскому каналу LifeNews на фоне российского триколора.

Орджоникидзевский районный суд города Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы. На этот раз она опоздала в суд.

Из-за опоздания суд перенесли на 30 августа, сообщает УНН

29 мая суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

15 апреля Штепа не явилась на заседание.

2 апреля экс-мэр явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката. Суд начался в сентябре 2014-го.

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Нелю Штепу задержали 11 июля 2014-го по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее избивали, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения. 20 сентября 2017-го суд на ходатайство защиты изменил для Штепы меру пресечения из содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.