59% избирателей пойдут осенью на участки

Украинцев опросили за 2 месяца до выборов. Фото: Reuters

59% избирателей обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 августа по 3 сентября.

Еще 19% затруднились или голосовать - "50 на 50". 7% возможно придут на участки, 14% - что маловероятно.

Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди самых старших, сообщают социологи.

56% опрошенных считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% - ухудшения.

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Социологи опросили 10 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 1%.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы запланированы на 25 октября.