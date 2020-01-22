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среда, 22 января 2020 15:34

52 повара, 18 сантехников и 63 охранника. Что такое "Феофания"

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Больница "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами, обходится карманам украинцев в полмиллиарда гривен ежегодно. Бюджет заведения почти вдвое больше бюджета Института рака или Института сердца.

Об этом сообщила нардеп, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Немедецинский персонал больницы насчитывает 63 охранников, 52 поваров, 30 бухгалтеров, 25 работников в службе "стирки, сушки, глажения и ремонту спецодежды, мягкого инвентаря и белья", 18 сантехников, 16 работников с благоустройства.

Автор: @GolosZmin
 

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал указ о доступности больницы для всех украинцев, напоминает нардеп.

"Правда, похоже, что президент немного дезинформировали, ведь около трети пациентов в "Феофании" - это не депутаты или государственные чиновники. Лечатся там все, но только за деньги.

В среднем больница в год обслуживает около 17 тис. пациентов, из них 5 тыс. - по оплате. Это официальные данные самой больницы.

Открыть двери для всех в рамках реформы системы здравоохранения больница не сможет, ведь не подготовила для этого все необходимые документы и не автономизировалась.

И зачем "Феофании" становиться автономной? Ведь тогда ей придется бороться за пациента и оптимизировать свои расходы, так как платить больше, чем другим больницам, Национальная служба здоровья не будет", - пишет Устинова.

  В среднем больница в год обслуживает около 17 тыс. пациентов, из них 5 тыс. - за оплату.
В среднем больница в год обслуживает около 17 тыс. пациентов, из них 5 тыс. - за оплату.

Сегодня заведение получает почти полмиллиарда гривен ежегодно, независимо от того, сколько и с какими болезнями пациентов он лечит. Государство и дальше платит больнице деньги за койку. Не за каждого пролеченного пациента, а за кровать, которых 550.

В учреждении работают почти 500 лиц не медицинских профессий.

Бюджет больницы для VIP-чиновников составил 422 млн грн, тогда как бюджет Института рака - 255 млн.

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Нардеп рассказала, что в семье главного врача "Феофании" Игоря Сэмэнива "роскошные не только авто, дома и квартиры".

"Там есть даже катера и снегоходы, и, как положено для "элиты" - "Ролекс", "чопарды" и одежда от Dolce & Gabbana.

Кстати, доход главного врача, если сравнить позапрошлую и прошлогоднюю декларации, вырос в 7 раз. Если в позапрошлом году фармацевтические компании заплатили ему за клинические испытания, которые делали на базе "Феофании", 700 тысячи гривен, то в прошлом году это уже было 4,7 миллиона", - пишет Устинова.

И это в то время, как только в 18% сельских больниц есть санузлы, резюмирует нардеп.

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ о доступе граждан к медицинской помощи, предоставляемой "Феофанией".

"Кабинету министров и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения", - сказано в указе.

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