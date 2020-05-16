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суббота, 16 мая 2020 21:00

50% руководителей региональных таможен уволили - глава Минфина

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50% руководителей региональных таможен уволили - глава Минфина
В Украине освободили 50% руководителей таможен. Фото: mof.gov.ua

50% руководителей региональных таможен уволили во время заседания коллегии Государственной таможенной службы.

В то же время, предупреждение о предстоящем увольнении были вручены руководителю Одесской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен" , - говорится в сообщении.

Как сообщил Марченко, в течение последних двух недель проводился подробный анализ работы каждой таможни. Сейчас комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

"Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения", - отметили в Министерстве финансов.

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По словам главы Минфина, реализация реформы таможни находится под его личным контролем.

"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. очевидно, вы меня не услышали с первого раза ", - обратился к руководителям таможен министр финансов.

"Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Каких еще нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", - сообщил Марченко.

Он добавил, что это не последние кадровые ротации на таможнях.


Премьер-министр Украины 44-летний Денис Шмыгаль подписал распоряжение об освобождении от должности Уполномоченного по защите государственного языка Татьяны Монаховой, 39 лет. Перед тем она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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