40% роста и выход на членство в ЕС и НАТО: Кабмин показал 5-летнюю программу

За 5 лет надо создать фундамент для вступления Украины в ЕС и НАТО, говорят в правительстве.

За 5 лет надо построить фундамент для приобретения полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом говорится в программе правительства, пишет "Інтерфакс-Україна"

За 5 лет собираются добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

К 2025 году Кабмин планирует показать "очевидное развитие инфраструктуры", в частности привести в хорошее состояние основные дороги (24 тыс. км), развивать железную дорогу, построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов.

Среди целей правительства - обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума, уменьшение загрязнения окружающей среды "по меньшей мере на 20%", увеличение рождаемости, возвращение в Украину граждан, которые выехали.

"Достижение этого будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора", - говорится в программе.

Среди прочего:

Стратегия военной безопасности, которая соответствует евроатлантическим принципам и План обороны страны;

Комплексные системы видеонаблюдения и создание сети подразделений полиции по типу "полицейская станция";

Снизить вдвое монополизацию 5 основных отраслей;

Больше 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения;

Обеспечение украинцев онлайн-доступом к 100% государственных услуг, достижение показателя в 60% использования населением таких услуг;

Новая Генеральная схема планирования территории; ввести все земельные реестры в Градостроительный кадастр для открытого доступа граждан;

Снизить бюджетный дефицит до 1,5%;

Сократить уровень смертности на 5%;

Бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания;

Оказание экстренной медпомощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города;

Создание офисов евроинтеграции во всех областях.

Правительство подало программу в Верховную Раду для ее утверждения.

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29 августа Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров. В новом правительстве работают премьер-министр, 2 вице-премьера и 16 министров.