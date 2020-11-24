4 месяца назад мне сожгли дом. "Cуперреформированная" Аваковым полиция не нашла даже исполнителей - Шабунин

Дом подожгли в июле. Фото: "Схемы: коррупция в деталях"

4 месяца назад сожгли дом председателя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом активист напомнил в Facebook.

"Четыре месяца назад мне сожгли дом, в котором спали родители. За это время суперреформованная Аваковым полиция не смогла найти даже исполнителей. Исполнителей - не организаторов или заказчиков.

Мне трудно представить, как сильно надо было стараться, чтобы не найти исполнителей. Со всеми камерами в том районе, с возможностью физического захода на улицу только из двух мест, со всеми оперативными возможностями полиции", - написал он.

"Вы же понимаете, как будет вести себя полиция в других - не столь громких делах? Правильно - еще больше бесполезно. Авакову и его орлам в целом на всех нас наплевать, как и на преступления против нас", - заявил Шабунин.

"Рано или поздно Нацполиция и прокуратура станут достойными налогоплательщиков, которые их содержат. Очевидно, что произойдет это не при Авакове, или Венедиктовой, или, тем более политиков, которые их крышуют", - резюмирует активист.

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23 июля Виталий Шабунин сообщил, что ночью его дом в селе Гнидын под Киевом подожгли. В общественной организации это назвали частью системной кампании по запугиванию антикоррупционеров.