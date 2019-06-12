39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада

На Верховную Раду следующего созыва ждет большое обновление. Как минимум три фракции могут выпасть из парламента.

Об этом Gazeta.ua говорит политолог Владимир Фесенко.

Автор: radiosvoboda.org Обновление всегда нужно. Иначе будет застой, говорит политолог Владимир Фесенко.

Какое впечатление от пятерок и десяток партий на выборы? По каким принципам их формировали?

Принципы традиционно одни и те же. Они кардинально не меняются. Избирателю предъявляют титульную часть списка - для имиджа партии. Первым, как правило, идет лидер. Зеленский баллотироваться не может, поэтому неудивительно, что список "Слуги" возглавил Разумков - был говорящей головой Владимира Александровича. Президентская партия, как и "Голос" Вакарчука, показывают активистов, реформаторов. Учитывают квоты для женщин. Уже даже начали чистить списки. Времени было мало, вероятно не успели как следует проверить. Каких-то больших сенсаций не увидел. "Сила і честь" Смешко не захотела выглядеть партией бывших пенсионеров. Добавили представителей молодого поколения, сейчас это модно. Туда попали депутаты из "Самопоміч". Возможно, это связано с финансированием проекта.

Удалось ли партиям обновиться?

Партии типа "Слуга народу" или "Голос" только формируются. Юридически созданы, а реально не существовали. Ситуация может сложиться, как с "Народний фронт". Фракция появилась, а партия как таковая - нет. Или как "Удар", который растворился в БПП. Сейчас попытались восстановиться, но не получается. Уроки этих политсил должны изучить партии Зеленского и Вакарчука. Потому что могут иметь в перспективе такие же проблемы. В 2014 году тоже была мода на обновление. Тогда в списки включали активистов и комбатов. Сегодня подходят более радикально - отказываются брать в списки бывших депутатов. Так показывают, что разрывают с прошлым. Даже не берут потенциальных союзников. Такие как Залищук, Найем могли попасть в список Вакарчука. Вероятно политтехнологи его убедили - надо показать, что не имеем ничего общего с нынешним депутатским корпусом. Зеленский и Вакарчук должны изучить урок "Народного фронта Вот где скорее имитация, так это "Європейська солідарність" Порошенко. Там пытаются провести формальное, внешнее обновление. Где несколько новых людей из активистов. Петр Алексеевич хочет показать, что убирает одиозных и наоборот продвигает представителей гражданского общества. Но все равно на первых позициях профессиональные политики. Список Порошенко формировал сам. Никакого праймериз, который обещали, не было. Голосовал один человек - сам Петр Алексеевич. Частично показали обновление - на этом и закончили. Странная ситуация у партии Гройсмана. Она вышла гибридной. Объединили людей премьера с "Народний фронт" и представителями команды предыдущего президента. Огромного тренда на обновление в большинстве политсил нет. Он проявился только в двух новых партиях. Остальные случаи - скорее политтехнология.

Есть ли в этом движении за обновление риски?

Для "Слуга народу" и "Голос" (последняя с высокой вероятностью проходит в парламент) есть опасность в отсутствии опытных людей. Парламентская работа все-таки нуждается компетенции. Надо адаптироваться. Помощники разберутся, где зарплату выдают или работает буфет. Но, как записаться на выступление, работать в комитете, законодательная работа? Все это требует времени. Передавать опыт будет некому. Кто-то адаптируется. А кто-то и не найдет себя в специфической, иногда рутинной парламентской работе. Среди новичков, которые пришли в 14-ом году, очень много людей, которые оказались лишними. Ничем не запомнились и ничего особо не сделали. Немало таких увидим и в последующих крупных фракциях, той же "Слуга народу". С другой стороны, появятся новые политические звезды. Разумков, возможно, будет претендовать на спикера. Он обладает политической риторикой, будет одним из самых заметных в новом парламенте. Разумков может стать спикером

Действительно ли в парламенте нужны новые лица без профессионального опыта?

Обновление всегда нужно. Иначе будет застой, господство старых практик. Это поможет быстрее принимать решения, которые не рассматривались годами, зависли. Например, Избирательный кодекс, переход на новую избирательную систему, реформа парламента. Или снятие депутатской неприкосновенности - много новых, в том числе бизнесмены, не идут за депутатским иммунитетом.

Удастся ли таким партиям, как "Народний рух" или "Свобода" преодолеть 5% барьер?

При всем уважении к руководителям НРУ, шансов никаких. У "Свобода" шансы скорее теоретические. Если активно проведут кампанию и вернут часть избирателей, которые отошли к Порошенко на президентских выборах. Большая ошибка националистов на предыдущих выборах, что они легли под Петра Алексеевича. Кроме "Нацкорпус". Так потеряли часть своего электората. Вернуть его будет непросто. И большого спроса именно на такие политсилы сейчас нет - нарваных оппозиционеров, которые могли бы "дать по морде "регионалам". Как это было в 2012 году. Сейчас спрос на лидеров новых лиц, даже не списочников. У "Свободы" результат в диапазоне 2-3%. И то это будет неплохо для них, потому что могут и провалиться. Борьба за патриотического избирателя во время этой кампании будет очень жесткой и конкурентной. Борьба за патриотического избирателя будет очень жесткой

Какие из нынешних фракций скорее всего не увидим в новой Верховной Раде?

Точно не увидим "Народний фронт". Некоторые из них пойдут по мажоритарке, но пройдут единицы. Партия Порошенко скорее всего будет. Но в несколько раз меньше по численности. Фракция "Батьківщина" будет большей, чем сейчас. "Опоблок" разделился на этих выборах. Тот, кто относится к группе Левочкина-Медведчука пройдет. А вот ахметовская группа - под вопросом. "Самопоміч" скорее всего не будет. Может не быть "радикалов". Вот такое будет большое обновление. Как минимум три фракции могут выпасть из парламента.

Партия Порошенко может не попасть?

Это менее вероятный сценарий, но он возможен. Если прыгнет "Голос", партия Гройсмана выйдет за пределы 1% и националисты прибавят в рейтинге. Тогда бывшая БПП потеряет 4-5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.