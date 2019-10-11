36-летний предприниматель возглавил Одесскую ОГА

Автор: president.gov.ua Куцый заявил, что для всех его двери будут открыты

Одесскую областную госадминистрацию возглавил Максим Куцый.

Его представил президент Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Одессе.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за кредит доверия. Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят в меня и вдохновляют на такие решительные шаги. Хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через некоторое время жили в процветающей и зажиточной Украине. Сделаю все возможное, чтобы регион и Одесса были жемчужиной у моря", - сказал Куцый.

Новоиспеченный глава области отметил, что для всех его двери будут открыты.

Куцому 36 лет. Согласно декларации, в 2018-м он заработал 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн грн от предпринимательской деятельности. В декларации указано, что Куцый имеет два вида криптовалюты - биткойны на $1,1 млн и эфиры на $1,5 млн. Задекларировал $180 тыс. наличными, его жена - еще $55 тыс. Куцый является конечным бенефициаром трех компаний: "Сервис и менеджмент" , "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство". В июле Зеленский представлял Куцого как работника банковского сектора, "владельца и директора инвестиционной компании".