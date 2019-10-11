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пятница, 11 октября 2019 15:38

36-летний предприниматель возглавил Одесскую ОГА

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Автор: president.gov.ua
  Куцый заявил, что для всех его двери будут открыты
Куцый заявил, что для всех его двери будут открыты

Одесскую областную госадминистрацию возглавил Максим Куцый.

Его представил президент Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Одессе.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за кредит доверия. Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят в меня и вдохновляют на такие решительные шаги. Хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через некоторое время жили в процветающей и зажиточной Украине. Сделаю все возможное, чтобы регион и Одесса были жемчужиной у моря", - сказал Куцый.

Новоиспеченный глава области отметил, что для всех его двери будут открыты.

Куцому 36 лет. Согласно декларации, в 2018-м он заработал 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн грн от предпринимательской деятельности. В декларации указано, что Куцый имеет два вида криптовалюты - биткойны на $1,1 млн и эфиры на $1,5 млн. Задекларировал $180 тыс. наличными, его жена - еще $55 тыс. Куцый является конечным бенефициаром трех компаний: "Сервис и менеджмент" , "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".

В июле Зеленский представлял Куцого как работника банковского сектора, "владельца и директора инвестиционной компании".

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