30 тонн чая, 10 тонн кофе и 2 тонны морепродуктов: следователи рассказали, на что Суркисы тратили средства УЕФА

Братья Суркисы покупали на средства УЕФА чай, кофе и морепродукты

В производстве следователей Нацполиции находится уголовное дело по факту присвоения средств УЕФА. В то время как деньги Союза европейских футбольных ассоциаций должны были тратиться на поддержку украинского футбола, оффшорные кампании, связанные с братьями Суркисами, покупали на них чай, кофе и морепродукты.

Об этом, в частности, свидетельствует постановление Голосеевского райсуда г. Киев.

"24.04.1999 года между Всеукраинской общественной организацией "Федерация футбола Украины" (теперь УАФ, ред) ... и компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (оффшор на Британских Виргинских островах, - ред.), заключено агентское соглашение. (в это время Григорий Суркис был вице-президентом ФФУ, а - в 2000 года - президентом ФФУ).

Согласно условиям заключенного агентского соглашения от 24.04.1999 года, ФФУ получала на свои счета через посредничество компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (далее - УЕФА) денежные средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола", - говорится в документе.

По условиям агентского соглашения от 26.04.1999 года, денежные средства, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим субъектам хозяйствования. Среди них такие оффшоры, как: ABERNO BUINESS LLP, ATLANTIC CONTRACTS LP, BALTEX BUSINESS LP, BATLOW COMMERCE LLP, BELPORT BUSINESS LP, CONVERSUM EXPORT LP, COOPER SYSTEMS LP, Danske Megan LP, DARION LIMITED, DELEON INVESTMENTS GROUP SA, DELLCROFT PRODUCTS LP , EASTHOLD LLP, EXTERA TRADING CORP., FORUM COMMERCE LP, Kineshell Store LLP, LIMASSOL HOLDINGS SA, MAXIMUS VENTURE SA, NEW POINT CONFERENCE OU, NOVIMOR OU, OVERTRADE SOLUTIONS INC, PORTOFINO LTD, ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN, SAGAR CAPITAL LP, SALTON SALES LP, TRADE NATIONAL LP, VAMPEL HOLD LLP, VAST ASCENT GROUP Corp, ZAIRA FINANCE SA

Последние же, как установили следователи Нацполиции, деньгами УЕФА осуществляли расчет за товары и услуги, которые никоим образом не касались деятельности ФФУ.

"Да, ФФУ закуплено в иностранных компаниях более 30 тонн элитных сортов чая, более 10 тонн кофе, более 2 тонн морепродуктов, местом поставки которых были определены порт Гамбург, Германия.

Кроме того досудебным расследованием установлено, что большинство инвойсов от указанных иностранных компаний были выставлены на суммы около 80 тыс. евро за одни и те же товары или услуги в различных соотношениях, но с одинаковым написанием номенклатуры и единиц измерения, что свидетельствует о том, что эти инвойсы систематически готовились одними и теми же лицами", - говорится в судебном постановлении.

Заметим, что компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд", по данным из открытых источников, тесно связана со столичным ФК "Динамо", который в свою очередь принадлежит украинским олигархам братьям Суркисам.

Так, через указанный оффшор динамовцам годами выплачивались заработная плата, что позволяло не платить налоги.

Также, о связи Newport Management и ФК "Динамо" свидетельствует обнародованный в СМИ документ, датированный 2015 годом. Тогда клуб и оффшорная структура подавали совместную заявку на "участие в процедуре аттестации на спортивный сезон 2016-2017".

И наконец, доказательством того, что владельцами "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Newport Management Limited) были граждане Украины, среди которых Г. Суркис и И. Суркис, свидетельствуют протоколы собраний известной "киевской семерки" от 29 и 30 ноября 1995 г. и от 29 и 30 ноября 1995 г., которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария), сообщает Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.

Напомним, уголовное производство №42019000000002229 по расследованию фактов присвоения средств УЕФА Нацполиция начала в ноябре прошлого года, после того, как свое скандальное расследование по этому поводу опубликовало немецкое издание Der Spiegel. На данный момент следствие по делу значительно активизировалось, о чем свидетельствуют ряд судебных Постановлений, доступных в Едином реестра судебных решений. Заявителем в производстве является Украинская ассоциация футбола. УАФ прекратило "сотрудничество" с упомянутыми выше оффшорами после увольнения Григория Суркиса с поста президента.