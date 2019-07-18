3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям

11% избирателей не определились, за кого проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 12 по 17 июля.
Рейтинг политсил выглядит следующим образом:
"Слуга народа" президента Владимира Зеленского - 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.
"Опозиційна платформа – За життя" кума президента РФ Виктора Медведчука - 13,3%.
"Батьківщина" Юлии Тимошенко – 8,5%.
"Європейська Солідарність" Петра Порошенко – 7,5%.
"Голос" Святослава Вакарчука – 6,8%.
Не преодолевают барьер в 5%:
"Сила и честь" Игоря Смешко - 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей.
Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Погрешность не превышает 2,3%.
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
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