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четверг, 18 июля 2019 18:05

3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям

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3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
21 июля украинцы будут избирать Верховную Раду.

11% избирателей не определились, за кого проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 12 по 17 июля.

Рейтинг политсил выглядит следующим образом:

"Слуга народа" президента Владимира Зеленского - 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.

"Опозиційна платформа – За життя" кума президента РФ Виктора Медведчука - 13,3%.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко – 8,5%.

"Європейська Солідарність" Петра Порошенко – 7,5%.

"Голос" Святослава Вакарчука – 6,8%.

Не преодолевают барьер в 5%:

"Сила и честь" Игоря Смешко - 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей.

Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность не превышает 2,3%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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Комментарии

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Дата
18
июля

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