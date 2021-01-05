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вторник, 05 января 2021 10:16

3 дня до локдауна: правительство призвали отменить запрет на непродовольственные товары

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3 дня до локдауна: правительство призвали отменить запрет на непродовольственные товары
В "Голосе" назвали действия правительства нелепыми. Фото: @KabminUA

От Кабинета министров требуют отменить запрет на продажу непродовольственных товаров в период локдауна 8-24 января.

"Запрет на приобретение электрических лампочек, посуды, белья, зажигалок и других непродовольственных товаров будет проигнорирован людьми, как лишенный здравого смысла. Это будет только один эффект - рост теневой торговли и убытки для государственного бюджета", - заявила председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

В то же время правительство призвали увеличить количество тестирований на коронавирус, чтобы получить реальную оценку распространения болезни.

"В случае подтверждения нынешней тенденции к уменьшению заболеваемости целесообразно рассмотреть внеплановое ослабление или полную отмену карантина", - заявила Рудык.

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Кабмин запрещает прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, пишет блогер Сергей Иванов. На торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Торговля группам товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

"Что это означает на практике? Владельцы торговых заведений должны закрыть целые отделы в магазинах, в которых продаются товары не из списка. Скажем, батарейку для пульсоксиметра или тонометра вы не купите - заказывайте в интернете. Или лампочку - так же заказывайте в интернете и сидите пару дней в темноте, пока ее доставят.

Я уже не говорю, что закрытие отделов в супермаркете физически уменьшает площадь магазина, а соответственно увеличивает плотность людей на квадратном метре, что создает предпосылки для более активного распространения вируса. Неужели для осознания очевидного нужно какие-то специальные знания? Зачем создавать себе проблемы на ровном месте, бездарно теряя сотни миллионов гривен потенциальных поступлений в бюджет от реализации только подакцизных товаров, которые вы также хотите запретить продавать?", - пишет блогер.

"А если это село? Вы все знаете, как выглядит сельмаг: колбаса, водка, стиральный порошок, табак, памперсы и детские игрушки на одной полке. Получается, их теперь надо закрыть? Как вы планируете это сделать? Зачем запрещать то, что невозможно проконтролировать? А если в семье два пожилых человека, которые в принципе не понимают, как заказывать в интернете? Для кого вы все это написали?", - спрашивает Иванов.

Кабинет министров введет полный локдаун с 8 по 24 января, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, будет разрешена торговля продовольственными товарами, средствами гигиены.

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05
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