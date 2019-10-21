2 месяца не сидел: Гладковський вышел под залог

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Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, которого подозревают в злоупотреблении властью и ложном декларировании доходов жены, вышел из СИЗО под залог более 10 млн грн.

"Я буду защищать свою честь и достоинство", - сказал он журналистам.

Его адвокат Руслан Волынец заявил, что Гладковскому надели электронный браслет.

Голодовку, по словам Волынца, не прекращает.

"По постановлению суда, с которым мы несогласны, но выполнили, залог внесен. Все процедурные документы оформлены. Будем выполнять другие части постановления суда, нужно сдать паспорта", - сказал адвокат.

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17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане. 18 октября ему предъявили подозрение. 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского в СИЗО на 2 месяца с правом выйти под залог 10 623 130 грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 10 раз больше. По версии следствия, Гладковский способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс. Гладковский все обвинения отрицает. Дело считает политически ангажированным. 21 октября за экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог.