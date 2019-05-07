193 из 196: Верховный суд практически укомплектован

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75 новых судей приняли присягу в Кассационный гражданский суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный административный суд Верховного суда Украины.

Теперь ВСУ почти укомплектован - теперь там работают 193 судьи из 196.

На церемонии назначения президент Петр Порошенко озвучил надежды относительно деятельности ВСУ.

"С сегодняшнего дня, с 7 мая Верховный суд будет работать практически в полном составе. Полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд - независимым, ответственным, современным, понятным, открытым, справедливым...

Именно ради законных и справедливых решений 4 года назад мы с большинством из вас начали судебную реформу. И сегодня Верховный суд является образцом для других судов по открытости, коммуникации с журналистами и обществом, по языку судебных решений - они должны быть понятными для человека без юридического образования... Верховный суд является примером для судебной системы как по содержанию решений, так и по интенсивностью работы", - сказал Порошенко.

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Новый Верховный суд Украины начал работу 15 декабря 2017-го. Его создали на замену старому ВСУ и трем высшим судам в рамках судебной реформы.