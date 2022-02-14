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18 телефонных звонков – кому Зеленский звонил на фоне угрозы от России

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С начала года на фоне нового витка агрессии России президент Владимир Зеленский совершил 18 телефонных звонков и провел 20 встреч с представителями других стран.

Инфографику опубликовали "Слово і діло".

В январе Зеленский встретился с советниками канцлера Германии и президента Франции. Также приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок: с ней президент обсудил возможные санкции против России и энергетическую безопасность, в частности газопровод "Северный поток-2".

14 января в Киев прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев: подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и ряд двусторонних документов.

От США приезжала делегация Конгресса, государственный секретарь Энтони Блинкен. С ним Блинкеном Зеленский также обсуждал санкции против РФ и помощь США Украине.

В конце января Киев посетили комиссар ЕС по соседству, исполнительный вице-президент Еврокомиссии. В Польше Зеленский встречался с Анджеем Дудой.

 

Февраль начался с визитов премьер-министра Польши Мариуша Моравецкого и премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон заявил, что Британия всеми способами будет противодействовать попыткам Путина "взорвать архитектуру европейской безопасности". Кроме того, как только "нога российского солдата ступит на территорию Украины", против России автоматически введут санкции.

В начале февраля в Украину приезжал премьер Нидерландов Марк Рютте, министры иностранных дел Чехии, Австрии, Испании и Словакии, премьер Литвы. Все они встречались с Зеленским.

Были с визитом президенты Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

С кем Зеленский говорил по телефону

Уже три раза за этот год Зеленский общался по телефону с Джозефом Байденом. Стороны оценили ситуацию в контексте российской угрозы, обсудили возможные санкции.

Зеленский предложил Байдену приехать в Киев: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Дважды по телефону Зеленский общался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо – обсуждали, в частности, активизацию помощи Украине. Трюдо президент тоже пригласил приехать в Украину.

С Джонсоном и Макроном Зеленский общался до приезда в Киев. Дважды глава государства говорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, в январе-феврале Зеленский проводил телефонные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, премьером Швеции, президентами Литвы, Азербайджана, Румынии, Словакии и Польши.

14 февраля Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Тот заявил, что Зеленский заверил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии.

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