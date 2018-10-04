140 млн взятки за пост в Кабмине: Азарову с сыном объявили новое подозрение

Николай и Алексей Азаровы брали взятки за должности - ГПУ. Фото: открытые источники

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну - экс-нардепу Алексею в получении взятки более чем 140 млн грн. Об этом заявили в ГПУ.

Азаровы получили взятку, чтобы назначить на должность первого вице-премьер-министра, говорят в Генпрокуратуре.

Николай Азаров бежал в Россию 2014-го. Его подозревают в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Виктора Януковича сжиженным газом на 2,2 млрд грн.

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В марте 2014-го Европейский союз ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высших чиновников Украины. В санкционный список вместе с Януковичем входят бывшие премьер Николай Азаров, глава МВД Виталий Захарченко, генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, глава АП Андрей Клюев, первый вице-премьер Сергей Арбузов, министры доходов и сборов Александр Клименко, энергетики Эдуард Ставицкий, образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.