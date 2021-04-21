13 компаний и 95 контрабандистов наказаны: Зеленский подписал решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО. Фото: Укринформ

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.

Контроль за выполнением решения Зеленский положил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликовали на сайте официального представительства главы государства 21 апреля.

Ограничения для контрабандистов:

блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Срок действия санкций - три года.

Санкции также применили против 95 компаний. 93 из них - украинские, а еще две ( "Дорлидер" и "Гранит-001") - российские.

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Во время заседания СНБО 15 апреля принял целый пакет санкций. В основном ограничения касались контрабандистов. Заседание Совета нацбезопасности и обороны проходило в тайном режиме. После его завершения президент Зеленский объявил о введении санкций.