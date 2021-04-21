13 компаний и 95 контрабандистов наказаны: Зеленский подписал решение СНБО

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 234
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 504
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 819
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2313
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13032
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
4
5
4
8
4
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
&quot;Слуга народа&quot; поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
"Слуга народа" поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
Видео
Все видео
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 234
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13032
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 216
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
среда, 21 апреля 2021 23:30

13 компаний и 95 контрабандистов наказаны: Зеленский подписал решение СНБО

  Комментировать
13 компаний и 95 контрабандистов наказаны: Зеленский подписал решение СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО. Фото: Укринформ

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.

Контроль за выполнением решения Зеленский положил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликовали на сайте официального представительства главы государства 21 апреля.

Ограничения для контрабандистов:

блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Срок действия санкций - три года.

Санкции также применили против 95 компаний. 93 из них - украинские, а еще две ( "Дорлидер" и "Гранит-001") - российские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский забрал украинское гражданство у фигурантов санкций СНБО - СМИ

Во время заседания СНБО 15 апреля принял целый пакет санкций. В основном ограничения касались контрабандистов. Заседание Совета нацбезопасности и обороны проходило в тайном режиме. После его завершения президент Зеленский объявил о введении санкций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «13 компаний и 95 контрабандистов наказаны: Зеленский подписал решение СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 9369
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 7767
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6273
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6264
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 5994
Политика
"Не хочу спойлерить, ответственность будет" - Арахамия сказал о "слугах" Тищенко и Шевченко
"Не хочу спойлерить, ответственность будет" - Арахамия сказал о "слугах" Тищенко и Шевченко Просмотров: 207
"Электротяжмаш" сможет принять участие в модернизации подвижного состава "Укрзализныци" уже в 2021 году
"Электротяжмаш" сможет принять участие в модернизации подвижного состава "Укрзализныци" уже в 2021 году Просмотров: 117
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
 Просмотров: 288
ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию
ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию Просмотров: 171
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 6697
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть