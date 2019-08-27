100 дней Зеленского: политолог оценил работу президента

"Ездил регионами, ругал чиновников", — Сазонов. ФОТО УНИАН

Эффективность работы Владимира Зеленского на посту президента составляет 9%.

Такое мнение в комментарии медиа "Вголос" высказал политолог Кирилл Сазонов.

"Ездил по регионам, ругал чиновников. Эффективность - 9% (из 34 чиновников, которым он приказал уволиться, уволились трое). Неудачно позвонил Путину. Неудачно провел встречу с Нетаньяху. "Перегнул через колено" Конституцию. Не отменял ни одного распоряжения Кабмина Яценюка и Гройсмана (очевидно, соглашается с тем, что они делали до него)", - говорит он.

"Говорят, будто у него не было полноты власти... Но, знаете, тот, кто хочет делать, ищет возможности, а кто не хочет - ищет оправдания. И нынешняя ВРУ, и Гройсман Зеленского, по сути, поддерживали. Поэтому можно было что-то делать или хотя бы пытаться. было бы желание", - говорит Сазонов.

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Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов.