"1+1" или "112": каким телеканалам доверяли избиратели парламентских партий

20% избирателей "Слуги народа" не доверяли ни одному телеканалу. ФОТО: 1 + 1 video: 1+1 video

Наибольшее доверие среди избирателей партии "Слуга народа" имел телеканал "1+1", на втором месте "Интер" - 34%, на третьем "Украина" - 25%. Еще 20% избирателей не доверяли ни одному из телеканалов.

Таковы результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" больше доверяли "112-Украина" - 48%, "Интеру" - 46% и NewsOne - 35%.

Избиратели "Батькивщины" доверяли "1+1" - 44%, "Интеру" - 39%, "112-Украина" - 27%, "Украине" - 27%.

Избиратели "Европейской солидарности" также доверяли "1+1" - 34%, "5 каналу" - 32%, "Прямому" - 29%.

Опрос проводился с 8 до 20 августа. Опросили 2040 респондентов во всех областях, кроме оккупированного Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

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Ранее на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий. "Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 млн грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65,6 млн грн. Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.